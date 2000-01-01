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Бурикова Ольга Вячеславовна
Бурикова Ольга Вячеславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.1972
Пол
Женский
Отец
Буриков Вячеслав Константинович
1942 г.р.
Мать
Морщук Елена Александровна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1972
Отец:
Буриков Вячеслав Константинович
Мать:
Морщук Елена Александровна
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