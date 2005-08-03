Борисова Полина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Полина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.2005

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2005

Отец: Борисов Владимир Юрьевич

Мать: Миронова Ирина Георгиевна