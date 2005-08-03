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Борисова Полина Владимировна
Борисова Полина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.08.2005
Пол
Женский
Отец
Борисов Владимир Юрьевич
1971 г.р.
Мать
Миронова Ирина Георгиевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2005
Отец:
Борисов Владимир Юрьевич
Мать:
Миронова Ирина Георгиевна
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