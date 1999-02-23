Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Полухин Иван
Полухин Иван
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
23.02.1999
Пол
Мужской
Отец
Полухин Даниил
1924 г.р.
Мать
Полухина (Афанасьева) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Полухин Даниил
Мать:
Полухина ?
Смерть
23.02.1999
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия