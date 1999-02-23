Полухин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.02.1999

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полухин Даниил

Мать: Полухина ?

Смерть
23.02.1999
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