Софронова (Софонова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Софонов Иван Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1909 ст.
ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 Преображения Господня 26.01.1909 Тененского прихода деревни Даншиной Горы крестьянин ПЁТР ИОСИФОВ СОФРОНОВ православный первым браком 23 года Шаменского прихода селения Вирбен... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Софронов Пётр Иосифович
Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 Преображения Господня 9(11) ноября 1910 Деревни Даншиной Горы крестьянин ПЁТР ИОСИФОВ СОФРОНОВ и его законная жена АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА православные Воспреемники: Деревни Трош... Показать все
Смерть
Неизвестно