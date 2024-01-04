(Ivashkov Ивашкова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ivashkov Ивашкова) Настасья

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1756

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Ivashkov-Ивашков Пётр

Мать: Матрона

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Polyakov-Поляков Матвей Васильевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Polyakov-Поляков Матвей Васильевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Поляков Андрей

Отец ребёнка: Polyakov-Поляков Матвей Васильевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Polyakov-Поляков Матвей Васильевич

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