(Ivashkov Ивашкова) Настасья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Ivashkov-Ивашков Пётр
Мать: Матрона
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Polyakov-Поляков Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Polyakov-Поляков Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Поляков Андрей
Отец ребёнка: Polyakov-Поляков Матвей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно