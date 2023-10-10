Корноухова Фёкла Федоровна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Корноухов Григорий Артемьевич
Отец ребёнка: Корноухов Артемий Андреевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Корноухов Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Корноухов Артемий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно