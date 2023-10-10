Корноухова Фёкла Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова Фёкла Федоровна

Место рождения

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Корноухов Григорий Артемьевич

Отец ребёнка: Корноухов Артемий Андреевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Корноухов Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Корноухов Артемий Андреевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Артемий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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