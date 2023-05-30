Коваль Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваль Василий Александрович

Коваль Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Елизаветта Васильевна

Мать ребёнка: Коваль Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Коваль Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Анна Васильевна

Мать ребёнка: Коваль Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Галина Алексеевна