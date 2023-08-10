Бадмацыренова Лариса Гарма-Доржиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1959
Рождение ребёнка
17.04.1985
Сын: Бадмацыренов Алексей Гармадоржиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.09.1994
Дочь: Доржиева Мария Семеновна
Отец ребёнка: Доржиев Семен Бальжинимаевич
Рождение ребёнка
25.01.1998
Отец ребёнка: Доржиев Семен Бальжинимаевич
Бракосочетание
Неизвестно