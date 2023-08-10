Бадмацыренова Лариса Гарма-Доржиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадмацыренова Лариса Гарма-Доржиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1959

Отец: Бадмацыренов Гармадоржи Добдонович

Мать: Ванданова Цыпылма Дамбавна

Рождение ребёнка
17.04.1985

Сын: Бадмацыренов Алексей Гармадоржиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.09.1994

Дочь: Доржиева Мария Семеновна

Отец ребёнка: Доржиев Семен Бальжинимаевич

Рождение ребёнка
25.01.1998

Сын: Доржиев Булат Семенович

Отец ребёнка: Доржиев Семен Бальжинимаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доржиев Семен Бальжинимаевич

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