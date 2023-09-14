Егорова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1922
Сын: Егоров Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Егоров Константин Петрович
Рождение ребёнка
31.10.1924
Дочь: Галина ? Константиновна
Отец ребёнка: Егоров Константин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уварово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно