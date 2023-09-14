Егорова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1922

Сын: Егоров Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Егоров Константин Петрович

Рождение ребёнка
31.10.1924

Дочь: Галина ? Константиновна

Отец ребёнка: Егоров Константин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Константин Петрович

Место жительства
Неизвестно
Уварово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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