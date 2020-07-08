Соловьев Анатолий Аверьянович
Место рожденияКазахская ССР, Акмолинская обл., Атбасарский р-он, село Садубек
Дата рождения23.10.1946
Дата смерти08.07.2020
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1946
Отец: Соловьев Аверьян Минович
Мать: Соловьева Анна Ивановна
Казахская ССР, Акмолинская обл., Атбасарский р-он, село Садубек
Рождение ребёнка
11.02.1980
Дочь: Балюк Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Соловьева Валентина Иосифовна
Казахстан, Целиноградская обл, Селетинский р-он, с. Селетинское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.2020
Псков, город Псков, Псковская область