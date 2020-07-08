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Соловьев Анатолий Аверьянович

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Место рождения

Казахская ССР, Акмолинская обл., Атбасарский р-он, село Садубек

Дата рождения

23.10.1946

Дата смерти

08.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1946

Отец: Соловьев Аверьян Минович

Мать: Соловьева Анна Ивановна

Казахская ССР, Акмолинская обл., Атбасарский р-он, село Садубек
Рождение ребёнка
11.02.1980

Дочь: Балюк Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Соловьева Валентина Иосифовна

Казахстан, Целиноградская обл, Селетинский р-он, с. Селетинское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Валентина Иосифовна

Смерть
08.07.2020
Псков, город Псков, Псковская область
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