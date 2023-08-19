Черноусова (Липина) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноусова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Черноусов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноусов Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Черноусов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноусова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Черноусов Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно