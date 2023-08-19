Черноусова (Липина) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусова (Липина) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Липин Владимир Дмитриевич

Мать: Липина Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Черноусов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Черноусов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Черноусов Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноусов Николай Федорович

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