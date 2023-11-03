Матвеев Федор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Матвеев Василий Трифонов
Мать: Матвеева Аксинья Авдеева
Рождение ребёнка
31.01.1816
Мать ребёнка: Матвеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матвеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матвеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева ?
Смерть
Неизвестно