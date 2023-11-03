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Матвеев Федор Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Матвеев Василий Трифонов

Мать: Матвеева Аксинья Авдеева

Рождение ребёнка
31.01.1816

Сын: Матвеев Никита Федоров

Мать ребёнка: Матвеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Максим Федоров

Мать ребёнка: Матвеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Василий Федоров

Мать ребёнка: Матвеева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева ?

Смерть
Неизвестно
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