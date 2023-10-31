Танчевский Алексей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1978
Рождение ребёнка
01.08.2006
Сын: Танчевский Глеб Алексеевич
Мать ребёнка: Танчевская Полина
Рождение ребёнка
16.09.2013
Дочь: Танчевская Василиса Алексеевна
Мать ребёнка: Танчевская Полина
Рождение ребёнка
01.06.2015
Дочь: Танчевская Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Танчевская Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Танчевская Полина