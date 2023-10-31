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Танчевский Алексей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1978

Отец: Танчевский Геннадий Васильевич

Мать: Танчевская Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.08.2006

Сын: Танчевский Глеб Алексеевич

Мать ребёнка: Танчевская Полина

Рождение ребёнка
16.09.2013

Дочь: Танчевская Василиса Алексеевна

Мать ребёнка: Танчевская Полина

Рождение ребёнка
01.06.2015

Дочь: Танчевская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Танчевская Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Танчевская Полина

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