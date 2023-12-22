Щетинин Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩетинин Григорий Ефимович

Щетинин Григорий Ефимович

Место рождения

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
09.11.1918 ст.

Жена: Щетинина Марфа Ефимовна

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1918 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - казак Батаканского поселка Актагучинской станицы Григорий Евфимович Щетинин, 20 лет, правос... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close