Щетинин Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1918 ст.
Жена: Щетинина Марфа Ефимовна
В метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1918 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - казак Батаканского поселка Актагучинской станицы Григорий Евфимович Щетинин, 20 лет, правос... Показать все
Смерть
Неизвестно