Корнеева Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр Корнеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1973
Сын: Костин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Костин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чегодаева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Костин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Костин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Костин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Костин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Костин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Костин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетникова Лидия
Отец ребёнка: не указан