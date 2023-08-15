Корнеева Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Клавдия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр Корнеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1973

Сын: Костин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Костин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чегодаева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Костин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Костин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Олег Владимирович

Отец ребёнка: Костин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Костин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Костин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Костин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетникова Лидия

Отец ребёнка: не указан

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