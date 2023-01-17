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Станоткин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Станоткин Василий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1816

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Станоткина Марфа

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Станоткин Василий Иванович

Мать ребёнка: Станоткина Марфа

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Станоткина Марфа

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Станоткин Данила Иванович

Мать ребёнка: Станоткина Марфа

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Станоткин Антон Иванович

Мать ребёнка: Станоткина Марфа

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Станоткин Степан Иванович

Мать ребёнка: Станоткина Марфа

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Станоткин Бонифантий Иванович

Мать ребёнка: Станоткина Марфа

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Станоткин Александр Иванович

Мать ребёнка: Станоткина Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станоткина Марфа

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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