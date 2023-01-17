Станоткин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1793
Отец: Станоткин Василий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1816
Дочь: Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Станоткина Марфа
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Станоткин Василий Иванович
Мать ребёнка: Станоткина Марфа
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Станоткина Марфа
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Станоткин Данила Иванович
Мать ребёнка: Станоткина Марфа
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Станоткина Марфа
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Станоткин Степан Иванович
Мать ребёнка: Станоткина Марфа
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Станоткин Бонифантий Иванович
Мать ребёнка: Станоткина Марфа
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Станоткин Александр Иванович
Мать ребёнка: Станоткина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Станоткина Марфа
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно