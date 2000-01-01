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Сейтмамутова Элина Рифатовна
Сейтмамутова Элина Рифатовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сейтмамутов Рифат Парикович
Мать
Сейтмамутова Ленара Рустемовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Сейтмамутов Рифат Парикович
Мать:
Сейтмамутова Ленара Рустемовна
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