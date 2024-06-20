Аблицова Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1968
Отец: Максимов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1984
Сын: Калмыков Денис Николаевич
Отец ребёнка: Калмыков Николай Владимирович
Рождение ребёнка
07.10.1989
Дочь: Дюгаева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Калмыков Николай Владимирович