Аблицова Марина Николаевна 29.02.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аблицова Марина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1968

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1968

Отец: Максимов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.1984

Сын: Калмыков Денис Николаевич

Отец ребёнка: Калмыков Николай Владимирович

Рождение ребёнка
07.10.1989

Дочь: Дюгаева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Калмыков Николай Владимирович

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