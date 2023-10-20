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ич Сергей Герасимов/ич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1855 ст.

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1855 ст.

Отец: Ич Герасим Андреев/ич

Мать: На Елена Иванова/на

Рождение ребёнка
07.11.1888 ст.

Сын: Ич Михаил Сергеев/ич

Мать ребёнка: На Пелагея Сергеева/на

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: На Пелагея Сергеева/на

Место жительства
Неизвестно
Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1915
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