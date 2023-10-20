ич Сергей Герасимов/ич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1855 ст.
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1855 ст.
Отец: Ич Герасим Андреев/ич
Мать: На Елена Иванова/на
Рождение ребёнка
07.11.1888 ст.
Сын: Ич Михаил Сергеев/ич
Мать ребёнка: На Пелагея Сергеева/на
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: На Пелагея Сергеева/на
Место жительства
Неизвестно
Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1915