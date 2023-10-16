Кудашов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1931
Сын: Кудашов Аркадий Федорович
Мать ребёнка: Кудашова Екатерина Михайловна
Пищемар, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно