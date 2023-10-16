Кудашов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1931

Сын: Кудашов Аркадий Федорович

Мать ребёнка: Кудашова Екатерина Михайловна

Пищемар, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудашова Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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