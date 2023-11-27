Билеткина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Билеткин Константин Павлович
Отец ребёнка: Билеткин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Билеткин Николай Павлович
Отец ребёнка: Билеткин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Билеткин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билеткина Мария Павловна
Отец ребёнка: Билеткин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билеткина Александра Павловна
Отец ребёнка: Билеткин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрчикова Серафима Павловна
Отец ребёнка: Билеткин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билеткина Наталья Павловна
Отец ребёнка: Билеткин Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно