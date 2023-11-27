Билеткина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБилеткина Александра Ивановна

Билеткина Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билеткин Константин Павлович

Отец ребёнка: Билеткин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билеткин Николай Павлович

Отец ребёнка: Билеткин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билеткин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Билеткин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Билеткина Мария Павловна

Отец ребёнка: Билеткин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Билеткина Александра Павловна

Отец ребёнка: Билеткин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрчикова Серафима Павловна

Отец ребёнка: Билеткин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Билеткина Наталья Павловна

Отец ребёнка: Билеткин Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close