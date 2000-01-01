Кочетов Иоанн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетов Иоанн

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

16.01.1906

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Кочетов Иоанн

Мать: Иулиания Исидорова

Смерть
16.01.1906
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