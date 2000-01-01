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Кочетов Иоанн
Кочетов Иоанн
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
16.01.1906
Пол
Мужской
Отец
Кочетов Иоанн
Мать
Иулиания Исидорова
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Кочетов Иоанн
Мать:
Иулиания Исидорова
Смерть
16.01.1906
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