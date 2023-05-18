Фролова (Хацкевич) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Хацкевич) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1963

Дата смерти

?.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1963

Отец: Хацкевич Александр Павлович

Мать: Хацкевич Раиса Ефимовна

Рождение ребёнка
31.01.1987

Сын: Фролов Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Фролов Сергей

Рождение ребёнка
11.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Сергей

Смерть
?.04.1993