Фролова (Хацкевич) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1963
Дата смерти?.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1963
Рождение ребёнка
31.01.1987
Отец ребёнка: Фролов Сергей
Рождение ребёнка
11.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Сергей
Смерть
?.04.1993