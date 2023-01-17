Орлова Ульяна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1663
Отец ребёнка: Орлов Григорий Онкудинов
Рождение ребёнка
1671
Отец ребёнка: Орлов Григорий Онкудинов
Рождение ребёнка
1673
Сын: Орлов Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Орлов Григорий Онкудинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710