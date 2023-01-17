Орлова Ульяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова Ульяна Семёновна

Орлова Ульяна Семёновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1663

Сын: Орлов Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Орлов Григорий Онкудинов

Рождение ребёнка
1671

Сын: Орлов Мартын Григорьевич

Отец ребёнка: Орлов Григорий Онкудинов

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1673

Сын: Орлов Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Орлов Григорий Онкудинов

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Григорий Онкудинов

Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close