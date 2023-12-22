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Сиромля Григорий Григорьевич

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Место рождения

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

12.02.1921

Дата смерти

06.12.1987

Пол

Мужской

Отец

До 1892 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1921

Отец: Сиромля Григорий Власович

Мать: не указана

Травянка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Призыв на военную службу
?.09.1940
Призван в 42 отдельный зенитный артиллерийский дивизион
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
Неизвестно
Медаль за победу над Японией
Военная награда
Неизвестно
Орден Славы
Военная награда
Неизвестно
Медаль 20, 30, 40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Смерть
06.12.1987
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