Сиромля Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1921
Дата смерти06.12.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1921
Отец: Сиромля Григорий Власович
Мать: не указана
Призыв на военную службу
?.09.1940
Призван в 42 отдельный зенитный артиллерийский дивизион
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
Неизвестно
Медаль за победу над Японией
Военная награда
Неизвестно
Орден Славы
Военная награда
Неизвестно
Медаль 20, 30, 40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Смерть
06.12.1987