Апрелов Филипп Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Тимофей
Рождение ребёнка
1887
Сын: Апрелов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Чернышова Анна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Горшкова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
12.02.1907
Сын: Алексей
Рождение ребёнка
1909
Сын: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел ??? иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанасия Астафьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ежикова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Аграфина
Смерть
Неизвестно