Апрелов Филипп Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апрелов Филипп Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Апрелов Степан Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Чернышова Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Горшкова Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1907

Сын: Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел ??? иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Ефросинья

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасия Астафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ежикова Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Аграфина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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