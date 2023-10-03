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Бушуев Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Бушуев Андрей Ансинкритович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Бушуева Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Бушуева Валентина Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Бушуева Валентина Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Валентина Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Надежда Павловна

Смерть
1975
Умер от тяжёлой болезни (со слов сестры Надежды Андреевны из её мемуаров). Видимо о работы в шахтах
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