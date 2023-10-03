Бушуев Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Бушуев Андрей Ансинкритович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Бушуева Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Бушуева Валентина Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушуев Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Бушуева Валентина Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушуева Надежда Павловна
Смерть
1975
Умер от тяжёлой болезни (со слов сестры Надежды Андреевны из её мемуаров). Видимо о работы в шахтах