Ларин Евсигней Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 13.08.1827 и ?.07.1828
Дата смерти12.08.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 13.08.1827 и ?.07.1828
Отец: Ларин Иван Иванович
Мать: Ларина Федосья
Рождение ребёнка
Между 25.02.1851 и 25.02.1852
Дочь: Мякушина Варвара Евсигнеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Ларин Меркурий Евсигнеевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.08.1908
Причина смерти: От продолжительной болезни
Похороны
13.08.1908
Христианское кладбище