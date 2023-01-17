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Ларин Евсигней Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 13.08.1827 и ?.07.1828

Дата смерти

12.08.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 13.08.1827 и ?.07.1828

Отец: Ларин Иван Иванович

Мать: Ларина Федосья

Рождение ребёнка
Между 25.02.1851 и 25.02.1852

Дочь: Мякушина Варвара Евсигнеевна

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Ларин Меркурий Евсигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
12.08.1908
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От продолжительной болезни
Похороны
13.08.1908
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Христианское кладбище
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