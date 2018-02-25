Никифоров Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1950

Дата смерти

25.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова Лариса Викторовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
25.02.2018
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