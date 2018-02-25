Никифоров Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1950
Дата смерти25.02.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никифорова Лариса Викторовна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
25.02.2018