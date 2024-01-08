Грибкова Пелагея Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибкова Пелагея Прохоровна

Грибкова Пелагея Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1901

Сын: Грибков Евфимий Григорьевич

Отец ребёнка: Грибков Григорий Лаврентьевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Григорий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close