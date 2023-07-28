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Чекарамит Домникия Лазаревна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1878

Дочь: Шерварли Анна Федоровна

Отец ребёнка: Чекарамит Федор Георгиевич

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1878г.,лист-107,зап.-34
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Тараш Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Чекарамит Федор Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекарамит Федор Георгиевич

Смерть
Неизвестно