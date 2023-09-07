Зашейко Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зашейко Иван Корнеевич
Мать: Зашейко Вера Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зашейко Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Зашейко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зашейко Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Зашейко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зашейко Татьяна