Зашейко Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зашейко Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

KE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зашейко Иван Корнеевич

Мать: Зашейко Вера Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зашейко Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Зашейко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зашейко Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Зашейко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зашейко Татьяна

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