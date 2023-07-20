Хоружая (Ковтун) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Ковтун Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Хорунжий Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Хорунжий Яков Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорунжая Дина Яковлевна
Отец ребёнка: Хорунжий Яков Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорунжая Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Хорунжий Яков Акимович
Смерть
1982