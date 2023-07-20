Хоружая (Ковтун) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоружая (Ковтун) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Ковтун Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Хорунжий Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Хорунжий Яков Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорунжая Дина Яковлевна

Отец ребёнка: Хорунжий Яков Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорунжая Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Хорунжий Яков Акимович

Смерть
1982