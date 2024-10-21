Москвин Прокопий Иванович
Место рожденияМалоганькино
Дата рождения10.11.1911
Дата смерти26.09.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1911
Отец: Москвин Иван Александрович
Мать: не указана
Малоганькино
Бракосочетание
Неизвестно
Малоганькино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1935
Сын: Москвин Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Алюкова Люция Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.09.1964
Малоганькино