Москвин Прокопий Иванович 10.11.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Москвин Прокопий Иванович

Место рождения

Малоганькино

Дата рождения

10.11.1911

Дата смерти

26.09.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1911

Отец: Москвин Иван Александрович

Мать: не указана

Малоганькино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвина (Максимова) Матрёна Ильинична

Малоганькино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Москвин Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Алюкова Люция Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.09.1964
Малоганькино

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