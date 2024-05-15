Чебану Еремей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебану Еремей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чебану Сергей Еремеевич

Мать ребёнка: Чебану (Бондаренко) Зинаида Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усманова (Чебану) Вера Еремеевна

Мать ребёнка: Чебану (Бондаренко) Зинаида Нестеровна

Рождение ребёнка
02.03.1953

Сын: Чебану Михаил Еремеевич

Мать ребёнка: Чебану (Бондаренко) Зинаида Нестеровна

Смерть
Неизвестно

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