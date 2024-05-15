Чебану Еремей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чебану (Бондаренко) Зинаида Нестеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усманова (Чебану) Вера Еремеевна
Мать ребёнка: Чебану (Бондаренко) Зинаида Нестеровна
Рождение ребёнка
02.03.1953
Мать ребёнка: Чебану (Бондаренко) Зинаида Нестеровна
Смерть
Неизвестно