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Игнатов Михаил Михайлович
Игнатов Михаил Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1891
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Игнатов Михаил Иванович
1857 г.р.
Мать
Татьяна
1863 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Игнатов Михаил Иванович
Мать:
Татьяна
Смерть
Неизвестно
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