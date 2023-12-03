Игнатов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатов Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Игнатов Михаил Иванович

Мать: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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