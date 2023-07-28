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(Пелешко) Акилина Лукьяновна
(Пелешко) Акилина Лукьяновна
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Место рождения
Вербовое
Дата рождения
19.07.1895
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Вербовое
Смерть
Неизвестно
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