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(Пелешко) Акилина Лукьяновна

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Место рождения

Вербовое

Дата рождения

19.07.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно