Климушкина Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

После 23.01.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1891 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1908

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климушкин Пётр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 23.01.1908
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