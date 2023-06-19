Авдотья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Дементий Федорович
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1787