Авдотья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1707 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Дементий Федорович

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1787
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния