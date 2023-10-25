Исабеков Аязби Кайкенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1965
Рождение ребёнка
07.10.1991
Мать ребёнка: Исабекова Кунслу Егимбаевна
Рождение ребёнка
04.03.1994
Сын: Қайкен Жасқайрат Аязбиұлы
Мать ребёнка: Исабекова Кунслу Егимбаевна
Рождение ребёнка
14.06.2005
Дочь: Қайкен Айдана Аязбиқызы
Мать ребёнка: Исабекова Кунслу Егимбаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Қайкен Бибігүл Аязбиқызы
Мать ребёнка: Исабекова Кунслу Егимбаевна