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Исабеков Аязби Кайкенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

БҚ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1965

Отец: Исабеков Кайриден Исабекович

Мать: Исабекова-Оразмухамедова Кульжиян

Рождение ребёнка
07.10.1991

Сын: Қайкен Ерғанат Аязбиұлы

Мать ребёнка: Исабекова Кунслу Егимбаевна

Рождение ребёнка
04.03.1994

Сын: Қайкен Жасқайрат Аязбиұлы

Мать ребёнка: Исабекова Кунслу Егимбаевна

Рождение ребёнка
14.06.2005

Дочь: Қайкен Айдана Аязбиқызы

Мать ребёнка: Исабекова Кунслу Егимбаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Қайкен Бибігүл Аязбиқызы

Мать ребёнка: Исабекова Кунслу Егимбаевна

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