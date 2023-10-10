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Скударев Борис Иовлев

Место рождения

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Скударев Иов Игнатов

Мать: Скударева Марфа Васильевна

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Скударев Стефан Борисович

Мать ребёнка: Скударева Неонилла Ависентьева

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Вера Борисовна

Мать ребёнка: Скударева Неонилла Ависентьева

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Борисовна

Мать ребёнка: Скударева Неонилла Ависентьева

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скударева Неонилла Ависентьева

Место жительства
Неизвестно
Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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