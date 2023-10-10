Скударев Борис Иовлев
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Скударев Иов Игнатов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Скударев Стефан Борисович
Мать ребёнка: Скударева Неонилла Ависентьева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Вера Борисовна
Мать ребёнка: Скударева Неонилла Ависентьева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Борисовна
Мать ребёнка: Скударева Неонилла Ависентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно