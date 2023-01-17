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Евдокия Прокофьева

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Место рождения

д. Никитино, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

19.09.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Никитино, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
30.10.1855

Муж: Боженков Евсей Абрамов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.09.1860
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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