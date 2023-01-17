Евдокия Прокофьева
Место рожденияд. Никитино, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1839
Дата смерти19.09.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Никитино, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
30.10.1855
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1860
Причина смерти: от натуральной болезни