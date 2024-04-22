Будим Лукья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Будим Трофим Наумович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Будим Трофим Наумович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Будим Трофим Наумович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Будим Трофим Наумович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Будим Калистрат Трофимович
Отец ребёнка: Будим Трофим Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно