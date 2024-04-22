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Будим Лукья Ивановна

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Будим Арсений Трофимович

Отец ребёнка: Будим Трофим Наумович

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Будим Леонтий Трофимович

Отец ребёнка: Будим Трофим Наумович

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Будим Иван Трофимович

Отец ребёнка: Будим Трофим Наумович

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Будим Трофим Наумович

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Будим Калистрат Трофимович

Отец ребёнка: Будим Трофим Наумович

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будим Трофим Наумович

Смерть
Неизвестно
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