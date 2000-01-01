Худорожкова Степанида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худорожкова Степанида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1906

Отец: не указан

Мать: Худорожкова Сусанья Павловна

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