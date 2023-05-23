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Баклагин Максим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Баклагин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Белова Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Боклагина Фекла Тимофеевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Матрёна Максимовна

Мать ребёнка: Боклагина Фекла Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупахина Евдокия

Мать ребёнка: Боклагина Фекла Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боклагина Фекла Тимофеевна

Смерть
1952