Баклагин Максим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Баклагин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Белова Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Боклагина Фекла Тимофеевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Матрёна Максимовна
Мать ребёнка: Боклагина Фекла Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупахина Евдокия
Мать ребёнка: Боклагина Фекла Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952