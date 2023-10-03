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Батин Иван Олегович
Батин Иван Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.01.1991
Пол
Мужской
Отец
Батин Олег Иванович
1962 г.р.
Мать
Никитина-Батина Октябрина Николаевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1991
Отец:
Батин Олег Иванович
Мать:
Никитина-Батина Октябрина Николаевна
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