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Лев Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Матвей Яковлев

Мать: Татьяна Иванова

Лев Матвеевич (1782 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Матвея Яковлевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Евдокия Петровна (1783-?). Дети: Александр (1809-?) (о др... Показать все
Рождение ребёнка
1809

Сын: Александр Львов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петрова

Смерть
Неизвестно
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