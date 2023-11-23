Лев Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1782
Отец: Матвей Яковлев
Мать: Татьяна Иванова
Лев Матвеевич (1782 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Матвея Яковлевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Евдокия Петровна (1783-?). Дети: Александр (1809-?) (о др... Показать все
Рождение ребёнка
1809
Сын: Александр Львов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петрова
Смерть
Неизвестно