Жукова Евдокия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1887 ст.
Сын: Жуков Алексей Сампсонович
Отец ребёнка: Жуков Сампсон Пиманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жуков Сампсон Пиманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно