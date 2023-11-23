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Жукова Евдокия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1887 ст.

Сын: Жуков Алексей Сампсонович

Отец ребёнка: Жуков Сампсон Пиманович

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Иосиф Сампсонович

Отец ребёнка: Жуков Сампсон Пиманович

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Сампсон Пиманович

Смерть
Неизвестно
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