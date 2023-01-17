Касьянов Тимофей Степанович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Степан Гаврилович
Мать: Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Касьянова Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Касьянова Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Касьянова Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евфимия Тимофеевна
Мать ребёнка: Касьянова Агафья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касьянова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно