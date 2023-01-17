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Касьянов Тимофей Степанович

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Степан Гаврилович

Мать: Прасковья Николаевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Касьянова Агафья Яковлевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Касьянов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Касьянова Агафья Яковлевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Касьянова Агафья Яковлевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евфимия Тимофеевна

Мать ребёнка: Касьянова Агафья Яковлевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Агафья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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