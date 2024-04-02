Кондрат Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрат Федорович

Место рождения

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1699

Дата смерти

20.07.1784 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Смерть
20.07.1784 ст.
Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
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